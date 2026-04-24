Раскрыто, чем нельзя запивать шашлык

Употребление жареного шашлыка в сочетании с алкоголем или сладкими газированными напитками может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая острый приступ панкреатита. Об этом сообщила врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова в интервью ТАСС.
По словам эксперта, сочетание шашлыка с алкоголем и сладкими напитками создает дополнительную нагрузку на печень и поджелудочную железу. Это может спровоцировать обострение хронического панкреатита и холецистита, а также вызвать острый панкреатит. Подчиненова рекомендует заменять алкоголь и газировку на более безопасные альтернативы, такие как морсы, чай или простую воду.
В качестве гарнира к шашлыку врач советует использовать свежие овощи и зелень. Эти продукты являются источником пищевых волокон и фармаконутриентов, которые способствуют более быстрому насыщению и улучшают работу кишечника.
Кроме того, Подчиненова рекомендует выбирать маринады на основе кефира, минеральной воды или лимонного сока. Она подчеркивает важность использования натуральных приправ и ограничения количества соли в маринаде, особенно для тех, кто следит за уровнем артериального давления. Избыток соли может задерживать воду в организме и повышать нагрузку на сердце и почки.
Панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое может вызывать сильные боли и требовать медицинского вмешательства. С учетом растущей популярности шашлыков в летний период, важно помнить о возможных рисках для здоровья и принимать меры предосторожности при выборе напитков и гарниров.