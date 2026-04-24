Житель Хабаровского края через суд отстоял завещанную отцом квартиру

Спор о праве собственности на квартиру завершился решением Солнечного районного суда Хабаровского края. Детали дела раскрыли в пресс службе судебного органа. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Гражданин Н. подал иск о признании права собственности на жильё в порядке наследования по завещанию отца. В ответ бывшая жена наследодателя — гражданка Т. — потребовала признать квартиру совместно нажитым имуществом и выделить ей супружескую долю.
Суд изучил обстоятельства более чем 20 летней давности. Было установлено, что со второго полугодия 2003 года супруги фактически не жили вместе, хотя официальный развод оформили только 25.04.2004. Квартира куплена 05.04.2004 на личные средства мужчины, что подтвердилось в ходе процесса.
По итогам рассмотрения дела суд признал требования Н. обоснованными, а встречный иск Т. отклонил. Решение суда вступило в законную силу.
