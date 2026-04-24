Хабаровский дендрарий привели в порядок за 30 млн рублей

Руководство Хабаровского краевого парка имени Муравьёва-Амурского отчиталось о завершении масштабного благоустройства на территории памятника природы регионального значения «Дендрарий». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы велись в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», который был инициирован президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, деньги на проведение благоустройства в парке, а это 30,9 миллиона рублей, были выделены по президентской единой субсидии.
Благоустройство затронуло площадь порядка 10 тысяч квадратных метров. Подрядчик полностью заменил асфальтовое покрытие на прогулочных аллеях дендрария, установил новые бордюрные камни и смонтировал два всесезонных биотуалета. Работы велись с весны 2025 года.
— В соответствии с федеральным и краевым законодательством на территории памятника природы устанавливается особый режим охраны. Вход на территорию этого кусочка леса свободный, и мы искренне рады, что горожане активно пользуются возможностью побродить по тенистым аллеям, посидеть на скамейках, наблюдая за обитателями дендрария, — отметили в управлении охотничьего хозяйства правительства региона.
Напомним, что в этом году хабаровский дендрарий отмечает юбилей — 19 октября парку исполняется 130 лет. Сегодня его площадь составляет 11,4 гектара. Здесь произрастает 386 видов растений, в том числе амурский дикий виноград, лимонник китайский, амурский бархат, маньчжурский орех, монгольский дуб, актинидия коломикта и многие другие. В дендрарии впервые были высажены сосна могильная и уссурийская груша.