Хабаровский дендрарий привели в порядок за 30 млн рублей

Напомним, что в этом году хабаровский дендрарий отмечает юбилей — 19 октября парку исполняется 130 лет. Сегодня его площадь составляет 11,4 гектара. Здесь произрастает 386 видов растений, в том числе амурский дикий виноград, лимонник китайский, амурский бархат, маньчжурский орех, монгольский дуб, актинидия коломикта и многие другие. В дендрарии впервые были высажены сосна могильная и уссурийская груша.