Россиянам рассказали, сколько можно получить по больничному при увольнении

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Россиянин, который уволился, заболел и оформил больничный лист в течение месяца с даты увольнения, получит пособие в размере 60% от среднего заработка. Об этом сообщила ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.
«Если человек уволился, заболел и оформил больничный в течение 30 дней с даты увольнения, то ему положено пособие по нетрудоспособности в размере 60% от среднего заработка (вне зависимости от стажа работы)», — сказала Подольская.
При этом если гражданин уволился и взял больничный по уходу за членами семьи, то выплата пособия по нетрудоспособности уже уволившемуся не положена, уточнила эксперт.
В случае если процедура увольнения запущена, но работник заболел в последние дни работы в организации, то размер пособия по нетрудоспособности будет зависеть от накопленного страхового стажа (100% при стаже 8 и более лет, 80% — 5−8 лет, 60% — менее 5 лет), сказала Подольская.
Так, максимальный размер дневного пособия при стаже 8 лет в 2026 году установлен на уровне 6827,46 рубля, уточнила эксперт.