Какой церковный праздник 24 апреля

24 апреля 2026 года (11 апреля по старому стилю) выпадает на пятницу, традиционный постный день для православных. Ограничения в еде не строгие, по монастырскому уставу разрешается употребление рыбы. Сегодня православная церковь чтит память ряда святых. Один из них священномученик Антипа, епископ Пергамский. Кто такой священномученик Антипа Пергамский Святой Антипа был учеником апостола Иоанна Богослова и епископом Пергамской Церкви. Он пострадал за веру во время гонений императора Нерона. Своей пламенной проповедью обратил многих горожан в христианство, чем вызвал гнев языческих жрецов. Они требовали от него отречься от веры и принести жертву идолам, но святой твердо исповедал Христа как единого истинного Бога. За отказ поклониться языческим богам разгневанные жрецы бросили святителя в раскаленного медного вола. Там он предал свою душу Господу, а тело осталось невредимым в огне и было погребено христианами. По преданию гробница святого стала местом чудес и исцелений. К нему и по сей день обращаются с молитвой об облегчении страданий, особенно от зубной боли. Другие святые, почитаемые 24 апреля 2026 года В этот же день церковь вспоминает: Мучеников Прокесса и Мартиниана Римских — святых, пострадавших в Риме. Преподобного Фармуфия Египетского — одного из отцов-пустынников IV века. Преподобного Иакова Железноборовского и его сподвижника Иакова Брылевского — русских святых XV века, основателей монастырей. Святителя Варсонофия Тверского — епископа, жившего в XVI веке. Новомучеников XX века, в том числе священномученика Николая пресвитера, пострадавшего в годы гонений на Церковь.