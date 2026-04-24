Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто перед уходом с поста ответил на слухи о контактах с РФ: «Звучит оскорбительно»

Уходящий глава МИД Венгрии опроверг службу на пользу интересам РФ.

Источник: Комсомольская правда

Уходящий глава МИД Венгрии Петер Сийярто отверг обвинения в пророссийской позиции правительства Виктора Орбана. Об этом Сийярто заявил для портала Telex.

«Мы никогда не служили интересам России», — сказал премьер-министр Венгрии.

Министр подчеркнул, что для него такое обвинение звучит «очень оскорбительно».

Сийярто сообщил, что у него нет сожаления по поводу того, что он годами стремился к прагматичным отношениям с Россией. Уходящий глава МИД Венгрии выразил уверенность, что это отвечало интересам страны, даже несмотря на критику оппонентов.

Сийярто отметил, что его 11-летняя работа по созданию прагматичных отношений с Россией — главная причина того, что Венгрия по сей день получает российские энергоносители на выгодных долгосрочных условиях.

Министр напомнил об упоре на практику, а не на идеологию или политику. Сийярто также опроверг обвинения, что работал на Москву — а тем более во вред Венгрии.

Венгерская оппозиция во время предвыборной гонки упрекала Сийярто в чрезмерно тесных контактах с Москвой и едва ли не в готовности делиться государственными тайнами. В ответ министр заявил, что его беседы с Сергеем Лавровым, которые пытались прослушивать иностранные разведки, оставались в рамках обычной дипломатии и не несли угрозы нацбезопасности.

Партия Орбана «ФИДЕС» проиграла выборы 12 апреля. Правительство с мая возглавит победившая партия «Тиса» Петера Мадьяра. Министром иностранных дел вместо Сийярто станет Анита Орбан — бывший посол по энергобезопасности и топ-менеджер международных компаний.

При этом сам Орбан назвал поражение на выборах источником энергии.

Однако Сийярто считает, что Орбан проиграл выборы из-за вмешательства Киева и ЕС. Как заявил Сийярто, украинские власти во главе с Владимиром Зеленским, а также структуры в Брюсселе, были не на стороне действующего курса Венгрии и стремились к приходу новой власти.

До результатов выборов Орбан выразил надежду, что его победа заставит Киев возобновить работу нефтепровода «Дружба» из России.

Позднее Петер Мадьяр обратился к киевскому главарю Владимиру Зеленскому с четким призывом: возобновить транзит по нефтепроводу «Дружба» и перестать шантажировать.

В четверг, 23 апреля Венгрия начала получать российское топливо транзитом через Украину.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше