Премьер-министр Хорватии Пленкович высмеял идею вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал идею о «присоединении» Украины к ЕС, пишет Politico.
В материале сказано, что он практически высмеял эту идею. Пленкович выступил на неформальном саммите лидеров стран ЕС на Кипре.
«В то время как премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что выступает за “ускорение” вступления Украины в ЕС, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович практически высмеял идею скорого присоединения Киева», — говорится в сообщении.
Напомним, в январе Пленкович заявил, что Хорватия не планирует направлять свой воинский контингент на территорию Украины даже в случае заключения соглашения о прекращении огня.
По словам Пленковича, он не считает реалистичным «вступление» Украины в ЕС до 1 января следующего года.
По данным Le Monde, страны ЕС продолжают искать подходящий формат интеграции Украины, но пока безрезультатно.