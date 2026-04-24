Премьер-министр Хорватии Пленкович высмеял идею вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович с иронией прокомментировал идею о «присоединении» Украины к ЕС, пишет Politico.

Источник: Аргументы и факты

В материале сказано, что он практически высмеял эту идею. Пленкович выступил на неформальном саммите лидеров стран ЕС на Кипре.

«В то время как премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил журналистам, что выступает за “ускорение” вступления Украины в ЕС, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович практически высмеял идею скорого присоединения Киева», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе Пленкович заявил, что Хорватия не планирует направлять свой воинский контингент на территорию Украины даже в случае заключения соглашения о прекращении огня.

По словам Пленковича, он не считает реалистичным «вступление» Украины в ЕС до 1 января следующего года.

По данным Le Monde, страны ЕС продолжают искать подходящий формат интеграции Украины, но пока безрезультатно.