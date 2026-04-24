Менингит под маской: обычная простуда может угрожать жизни

Менингит — это опасное воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое может развиваться стремительно и приводить к серьезным осложнениям. Врач-невролог Екатерина Демьяновская в интервью RT отметила, что на начальной стадии болезнь может маскироваться под вирусную инфекцию, что делает её особенно коварной.
По словам Демьяновской, первые признаки менингита могут включать общую слабость, головную боль, озноб и повышение температуры. Однако есть специфические симптомы, которые должны насторожить пациента: усиливающаяся распирающая головная боль, светобоязнь, тошнота и рвота, не приносящая облегчения. У грудничков можно наблюдать выбухание родничка, а у маленьких детей — вялость и отказ от еды.
Менингит может быть вызван вирусами, бактериями или реже грибками, причем наиболее опасны бактериальные формы, такие как менингококковая и пневмококковая инфекции. Заражение происходит воздушно-капельным путём при тесном контакте с инфицированным человеком.
Демьяновская подчеркнула, что главная угроза менингита заключается в его быстром прогрессировании. В течение нескольких часов состояние пациента может резко ухудшиться, что приводит к генерализованным судорогам, нарушению сознания и падению артериального давления. Без своевременной медицинской помощи возможен летальный исход, особенно при молниеносных формах менингококковой инфекции.
Даже при успешном лечении менингит может оставить серьезные последствия, такие как снижение слуха и зрения, эпилепсию и когнитивные нарушения.
Врач акцентировала внимание на важности профилактики менингита. Основными мерами защиты являются вакцинация против менингококковой, пневмококковой и гемофильной инфекций, соблюдение правил личной гигиены и укрепление иммунитета.
Бэк: 24 апреля отмечается Международный день борьбы с менингитом. Важно помнить о симптомах этого заболевания и принимать меры предосторожности для предотвращения его распространения.
