Специалисты красноярских и назаровских ГРЭС прошли обучение по надежности оборудования

Обучение сотрудников Красноярской ГРЭС-2, Назаровской ГРЭС и профильных служб «Енисейской ТГК» было посвящено управлению надёжностью оборудования и практическим навыкам анализа его надежности. За четыре дня специалисты систематизировали знания и плотно погрузились в процессы риск-ориентированного обслуживания оборудования. Особое внимание было уделено оценке рисков на эксплуатируемом оборудовании, цифровым аналитическим инструментам, а также слаженной работе в команде с управленческим, эксплуатационным и ремонтным персоналом. Такой системный подход позволяет увеличить надежность работы предприятий энергетики, продлевая срок службы критически важных узлов.