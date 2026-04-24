Специалисты красноярских и назаровских ГРЭС прошли обучение по надежности оборудования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники Красноярской ГРЭС-2 и Назаровской ГРЭС прошли четырёхдневный курс «Теоретические основы управления надёжностью оборудования». Обучение состоялось при поддержке Корпоративного университета СГК с участием сотрудников головного офиса и департамента развития ТОиР АИМ Менеджмент.

Источник: НИА Красноярск

В регионе Енисейская Сибирь на предприятиях СГК активно формируются отделы надёжности. Их ключевая задача —формирование и поддержание системы управления техническим состоянием оборудования на станции с применением современных инструментов оптимизации стратегий обслуживания.

«Цель любой компании — работать эффективнее: сокращать простои и снижать затраты на техническое обслуживание. Именно этому и служит система управления надёжностью. Она даёт понимание того, как должно функционировать оборудование, и какие действия это обеспечивают», — объясняет начальник отдела по надёжности оборудования Сибирской генерирующей компании Георгий Махров.

Обучение сотрудников Красноярской ГРЭС-2, Назаровской ГРЭС и профильных служб «Енисейской ТГК» было посвящено управлению надёжностью оборудования и практическим навыкам анализа его надежности. За четыре дня специалисты систематизировали знания и плотно погрузились в процессы риск-ориентированного обслуживания оборудования. Особое внимание было уделено оценке рисков на эксплуатируемом оборудовании, цифровым аналитическим инструментам, а также слаженной работе в команде с управленческим, эксплуатационным и ремонтным персоналом. Такой системный подход позволяет увеличить надежность работы предприятий энергетики, продлевая срок службы критически важных узлов.

В завершение курса все участники получили сертификаты. Георгий Махров подчеркнул главную идею обучения:

«Сначала люди, потом процессы, потом технологии. Никакая технология без выстроенных процессов работать не будет. А процессы запускают только вовлечённые и обученные люди».

Участники образовательного мероприятия отметили доступность подачи материала, вовлекающую атмосферу занятий и практическую пользу полученных знаний — от лучшего понимания всех процессов на предприятии до.

возможности минимизировать затраты и вносить вклад в улучшение безопасности и экологии.

По словам начальника отдела по подготовке и проведению ремонтов Назаровской ГРЭС Юрия Сидлярова, система управления надёжностью особенно важна при модернизации станций:

«В рамках модернизации ГРЭС она позволяет определить параметры нового оборудования, которое оптимально соответствует ожиданиям бизнеса, обеспечению безопасности и снижения нагрузки на окружающую среду».