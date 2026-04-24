США разрабатывают планы ударов по целям в Иране: куда собирается бить Вашингтон

Военные США прорабатывают новые варианты возможных ударов по целям в Иране, включая район Ормузского пролива. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Речь идет о возможных ударах по небольшим быстроходным ударным катерам, минным заградителям и другим средствам асимметричной борьбы, которые помогли Тегерану перекрыть этот ключевой морской путь», — говорится в материале.
США допускают возможность ударов по объектам двойного назначения, таким как электростанции и мосты, отмечает телеканал.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его угрозы об уничтожении Ирана хорошо срабатывают. Он также обвинил Тегеран в неоднократных нарушениях режима прекращения огня. По словам главы Белого дома, США не будут применять в отношении Ирана ядерное оружие.