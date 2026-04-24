США разрабатывают планы ударов по целям в Иране: куда собирается бить Вашингтон

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его угрозы об уничтожении Ирана хорошо срабатывают. Он также обвинил Тегеран в неоднократных нарушениях режима прекращения огня. По словам главы Белого дома, США не будут применять в отношении Ирана ядерное оружие.