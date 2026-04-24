В Комсомольске-на-Амуре перекроют улицу из-за работ на тепломагистрали

В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 24 апреля, ограничат движение на улице Вагонной — там будут проводить работы на тепломагистрали. Ограничения связаны с монтажом временного трубопровода, сообщает пресс-служба ДГК по Хабаровскому краю.
Работы начнутся в 21:00 и продлятся до полуночи. На это время перекроют участок дороги от улицы Севастопольской до пересечения с проспектом Мира, поэтому проезд для автомобилей будет временно невозможен.
Объехать закрытый отрезок можно будет через проспект Мира. Водителям советуют заранее учитывать изменения, чтобы не попасть в заторы в вечерние часы.
Такие работы необходимы для стабильной работы тепловых сетей и подготовки инфраструктуры. После завершения монтажа движение по улице Вагонной полностью восстановят.