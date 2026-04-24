Юрий Трутнев о новых категориях для ДВ-ипотеки: «Решение более чем обосновано»

В программу включили участников СВО из приграничных регионов и медработников соцучреждений.

Источник: Хабаровский край сегодня

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев прокомментировал расширение перечня граждан, которые смогут получить дальневосточную ипотеку. Он отметил, что решение позволит привлечь в ДФО больше профессионалов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Напомним, что на этой неделе в число тех, кто сможет получить льготный жилищный кредит, добавили участников СВО в приграничных районах и тех, кто пресекал вооруженные провокации на территории России. Также перечень дополнили сотрудники государственных и муниципальных учреждений, имеющие медицинскую лицензию.

Это не первая модернизация самой популярной в ДФО льготной ипотечной программы за последний год. Например, с конца 2025-го по инициативе президента Владимира Путина по дальневосточной ипотеке можно будет приобрести не только первичное, но и вторичное жилье в населенных пунктах, где строительство жилья ведется недостаточно активно.

— Решение расширить программу на ребят, которые защищают нашу Родину, — более чем обосновано. Также мы посчитали, что будет правильным предоставлять льготную ипотеку медицинским работникам. Это позволит привлечь на Дальний Восток и в Арктику дополнительные квалифицированные кадры. Будем продолжать работу по совершенствованию механизмов, направленных на улучшение жизни людей, — отметил Юрий Трутнев.

К слову, что Хабаровский край входит в тройку регионов по охвату программы. По итогам 2025 года на ДВ-ипотеку приходилось 82% льготных жилищных кредитов.

