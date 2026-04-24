Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гость Зеленского разрушит Украину: в Киеве набросились на принца Гарри

Источник: Аргументы и факты

Упрёк принца Британии Гарри в адрес президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может оказать негативное влияние на помощь Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он уточнил, что принц Гарри разозлил Трампа.

«Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так ещё и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причём тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая ещё аукнется Киеву», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Соскин отметил, что принц Гарри «сыграл на руку» критикам Украины, продемонстрировав непонимание причин конфликта.

«Давайте говорить прямо: Зеленский часто устраивает шоу, приглашая всяких шутов, но в этот раз эксперимент не удался. Будет здорово, если Трамп закроет глаза на этого принца и его сказки», — заявил он.

Британский принц Гарри приехал с визитом на Украину. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, визит принца Гарри в Киев связан с контролем антироссийских действий Украины.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что принц Гарри не выступает от имени Британии.

