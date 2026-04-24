Гость Зеленского разрушит Украину: в Киеве набросились на принца Гарри

Упрёк принца Британии Гарри в адрес президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может оказать негативное влияние на помощь Украине, заявил экс-помощник бывшего украинского Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что принц Гарри разозлил Трампа.
«Ты зачем приехал? Мало того, что не помог Зеленскому, так ещё и Трампа разозлил своей неуместной критикой. Причём тут недостаточные усилия по Украине? Мне кажется, что это просто глупость, которая ещё аукнется Киеву», — сказал Соскин.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Соскин отметил, что принц Гарри «сыграл на руку» критикам Украины, продемонстрировав непонимание причин конфликта.
«Давайте говорить прямо: Зеленский часто устраивает шоу, приглашая всяких шутов, но в этот раз эксперимент не удался. Будет здорово, если Трамп закроет глаза на этого принца и его сказки», — заявил он.
Британский принц Гарри приехал с визитом на Украину. По словам главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, визит принца Гарри в Киев связан с контролем антироссийских действий Украины.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что принц Гарри не выступает от имени Британии.