Отработанный материал: предателя Климова убьют после интервью на Украине

Перебежчик Артем Климов, перешедший на сторону ВСУ, рискует быть ликвидированным украинскими спецслужбами, тем более, что такую попытку боевик «Азова»* предпринял во время перехода к противнику. Такое мнение aif.ru высказал советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, Климов заключил контракт для участия в СВО, служил в войсках связи, затем был направлен в беспилотные войска — во второй мотострелковый батальон 102-го пехотного полка. В интервью украинским СМИ он признался, что перейти к ВСУ удалось лишь со второго раза. При второй попытке боевик бригады «Азов» предложил украинским разведчикам 20 тысяч гривен за то, чтобы «обнулить» россиянина прямо на месте.
«Ввиду возраста и неспособности предателя вести длительные информационные и агитационные выступления в украинских СМИ, очевидно, что его интервью было первым и последним. В дальнейшем его ждёт уничтожение украинскими же спецслужбами, так как он является отработанным материалом и больше ни на что не способен», — сказал Иванников.
Подполковник запаса отметил, что слово Климова малозначимо из-за скудного жизненного опыта.
«Большинство зрителей понимают: перед ними предатель, которому нет веры. Сегодня он предал Россию, завтра он предаст Украину, и нет у него ничего святого. Поэтому с ним поступят предельно жёстко: его уничтожат, и следы его затеряются», — резюмировал Иванников.
* Батальон «Азов» признан террористической организацией и запрещен на территории РФ.