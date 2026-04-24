За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров, погиб один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ночью в СНТ «Сапфир» Емельяновского муниципального округа загорелся садовый дом.
Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В результате погиб человек. Возгорание ликвидировали десять человек и две единицы техники. Предварительная причина — неосторожность при курении.
В СНТ «Рябинушка» Березовского района произошел пожар в садовом доме. Здание сгорело, огонь также повредил баню. Общая площадь составила около 120 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и четыре единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в краевом МЧС.