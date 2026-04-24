За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 15 пожаров, погиб один человек

В СНТ «Рябинушка» Березовского района произошел пожар в садовом доме. Здание сгорело, огонь также повредил баню. Общая площадь составила около 120 квадратных метров. В тушении участвовали 12 человек и четыре единицы техники. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи, сообщили в краевом МЧС.