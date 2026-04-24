Готова жесткая ликвидация предателя Климова: главная новость СВО 24 апреля

Российский военный Артем Климов перебежал в ВСУ. Военный эксперт Олег Иванников рассказал aif.ru, какая участь ждет предателя: от ракетного удара до ликвидации украинскими спецслужбами как «отработанного материала».

Источник: Аргументы и факты

Российский военный-перебежчик, 19-летний оператор БПЛА Артем Климов перешел на сторону ВСУ. Он заключил контракт для участия в СВО, а оказавшись в зоне боевых действий, в течение 80 дней передавал противнику координаты позиций, техники и маршрутов ВС РФ.

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru заявил, что возмездие неизбежно, как только будет установлено точное местонахождение Климова.

«По нему будет нанесён ракетный удар. Преступник будет уничтожен, и это будет показательно для всех тех, кто может попасть под воздействие киевской пропаганды и СБУ», — сказал он.

Иванников напомнил, что предательство во время боевых действий во всех армиях мира карается самым суровым образом, и во время Второй мировой войны таких перебежчиков расстреливали. Однако судьба 19-летнего юноши может оказаться еще более плачевной. Эксперт не исключает, что до российского ракетного удара дело может и не дойти — Климова ликвидируют сами украинские спецслужбы как ненужного свидетеля.

«Ввиду возраста и неспособности предателя вести длительные информационные и агитационные выступления в украинских СМИ, очевидно, что его интервью было первым и последним. В дальнейшем его ждёт уничтожение украинскими же спецслужбами, так как он является отработанным материалом и больше ни на что не способен», — подчеркнул подполковник запаса.

Примечательно, что угроза для Климова возникла уже в момент перехода на сторону врага. В интервью украинским СМИ перебежчик сам рассказал, что со второй попытки ему удалось добраться до ВСУ, причем боевик бригады «Азов»* предлагал украинским разведчикам 20 тысяч гривен за то, чтобы «обнулить» россиянина прямо на месте.

По словам Иванникова, большинство зрителей осознают: перед ними предатель, которому нет веры.

«Сегодня он предал Россию, завтра он предаст Украину… Поэтому с ним поступят предельно жёстко: его уничтожат, и следы его затеряются», — резюмировал эксперт.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше