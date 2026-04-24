Для малой авиации на Байкале определят экологически чувствительные зоны

В фонде обратили внимание на то, что сегодня полёты над охраняемой зоной региона регламентируются во многом устаревшими нормами. Также научных обоснований пока недостаточно для анализа влияния малой авиации на природу Байкала. Однако специалисты отметили, что в 2025 году уже были проведены исследования в области экологии. Результаты показали, что реакция птиц на ультразвуковые вибрации от воздушных судов зависит от нескольких факторов: высоты полёта воздушного судна, сезонности и особенности рельефа. Предварительно известно, что самые чувствительные диапазоны находятся от 200 до 500 метров от земли.