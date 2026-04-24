Для малой авиации на Байкале определят экологически чувствительные зоны

IrkutskMedia, 24 апреля. В Иркутской области фонд «Озеро Байкал» при содействии ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» запустит экологический исследовательский проект «Под крылом Байкала», направленный на изучение взаимодействия малой авиации на экосистему озера Байкал.
Как рассказали в пресс-службе фонда, полученные данные исследований позволят сформировать правила использования воздушного пространства без вреда для окружающей среды заповедных территорий озера. Специалисты отметили, что с 2018 года число полётов над особо охраняемой зоной региона увеличилась в 2,5 раза.
Сейчас на Байкале обитает большое число птиц, 63 вида занесены в Красную книгу. Также территория нацпарка обладает уникальной природой, состоящей из эндемических растений, которые очень чувствительны к взаимодействию с ними человека. Однако, в прибрежной части озера проживает более 16 тысяч человек в 52 населённых пунктах, и часть из них имеют возможность выезда только при помощи воздушных средств. Поэтому, как отметили специалисты фонда, возникает необходимость создания экологически чувствительных зон, на основании которых можно построить безопасные авиамаршруты.
В 2026 году сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» при участии специалиста-ботаника планируют провести исследования более чем в 20 точках, где активней всего пользуются малой авиацией. Полученные данные помогут сформировать проект правил полёта над акваторией Байкала, а также над территорией нацпарка. Проект позволит создать единую цифровую карту неба для регулирования полётов. Для её разработки планируется привлечь представителей авиакомпаний, органов власти региона, научного сообщества и местных жителей.
«Мы не ставим задачу ограничить или запретить авиацию. Наша цель — понять, как она влияет на природу, и на основе этого предложить понятные и обоснованные правила, которые будут учитывать интересы всех сторон», — отмечает и. о. директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Светлана Бабина.
В фонде обратили внимание на то, что сегодня полёты над охраняемой зоной региона регламентируются во многом устаревшими нормами. Также научных обоснований пока недостаточно для анализа влияния малой авиации на природу Байкала. Однако специалисты отметили, что в 2025 году уже были проведены исследования в области экологии. Результаты показали, что реакция птиц на ультразвуковые вибрации от воздушных судов зависит от нескольких факторов: высоты полёта воздушного судна, сезонности и особенности рельефа. Предварительно известно, что самые чувствительные диапазоны находятся от 200 до 500 метров от земли.
