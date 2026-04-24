Водителей призвали воздержаться от поездок на личном авто из-за концертов в Иркутске

IrkutskMedia, 24 апреля. Госавтоинспекция Иркутска призвала автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте к месту проведения концертов. Оба мероприятия состоятся сегодня вечером в ледовых дворцах «Айсберг» и «Байкал».
Как сообщили в Госавтоинспекции Иркутска, для недопущения заторов и дорожных коллапсов водителям рекомендовано добираться до мест проведения концертов на общественном транспорте или такси. Если необходимо ехать на личном автомобиле, то маршрут следует планировать заранее и не оставлять машины в запрещенных местах.
Для стоянки автомобилей рекомендуют использовать две площадки: на улице Лермонтова в районе строения № 110 (Политех) и на улице Улан-Баторской в районе торгового центра (строение № 2).
Ранее агентство сообщало, что с 15 апреля по 15 мая в Иркутске ограничат движение грузовых транспортных средств с нагрузкой на ось более 6 тонн. Меры будут действовать на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.