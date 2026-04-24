Хабаровчанка лишилась сбережений и украшений после ссоры с сожителем

Жительница Первого микрорайона Хабаровска обратилась в полицию с заявлением о крупной краже из собственной квартиры. Исчезли наличные деньги и ювелирные изделия, а общая сумма ущерба потянула на 215 тысяч рублей. Подозрение женщины сразу же пало на человека, с которым она делила кров.
Как рассказали в городской полиции, накануне вечером пара серьезно поссорилась. Утром потерпевшая недосчиталась и ценностей, и самого сожителя. Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД России по Хабаровску быстро вычислили и задержали подозреваемого. Им оказался 54-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и хранение наркотиков.
Выяснилось, что ювелирные украшения своей возлюбленной фигурант сдал в ближайший ломбард. За золотые изделия он выручил всего 40 тысяч рублей, то есть гораздо меньше их реальной стоимости. Скорее всего, деньги потребовались ему немедленно, и торговаться с приемщиками было некогда.
В ходе следственных действий задержанный не стал уходить в отказ и полностью возместил причиненный ущерб. Недостающую сумму он выплатил из собственных накоплений — что, впрочем, не освобождает его от уголовной ответственности за содеянное.