Жителей Прикамья предупредили о гололедице на дорогах 24 апреля

В Пермском крае 24 апреля ожидаются неблагоприятные погодные условия. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром в отдельных районах возможна гололедица на дорогах.
В связи с этим в региональном управлении МЧС России призвали жителей быть особенно внимательными. Водителям рекомендуют снижать скорость, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию, учитывая состояние дорожного покрытия.
Пешеходам также советуют соблюдать осторожность — внимательно переходить дорогу и быть аккуратными при передвижении по скользким участкам.