В Хабаровском крае владелец напавших на женщину собак заплатит 50 тысяч рублей

Животные напали на прохожую, которая скончалась от сердечного приступа.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский краевой суд подтвердил решение о взыскании компенсации с жителя Ванинского района, чьи собаки находились на самовыгуле. Животные напали на прохожую, которая скончалась от сердечного приступа, сообщает суд Хабаровского края. Подробности судебного решения в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Инцидент произошел в конце декабря 2024 года. Установлено, что минимум два пса, находившихся без присмотра хозяина, выбежали на улицу и атаковали местную жительницу. Экспертиза показала, что смерть наступила из-за острого коронарного синдрома на фоне патологии сердца. Также зафиксированы посмертные повреждения лица и головы, нанесенные животными.

Ванинский районный суд установил вину владельца в нарушении правил содержания домашних животных. За причиненные нравственные страдания сыну погибшей назначена компенсация в 50 000 рублей. Ответчик пытался обжаловать решение, однако краевой суд оставил его в силе.

