Губернатор Красноярского края призвал рачительно тратить бюджет

В Красноярске прошло ежегодное заседание коллегии министерства финансов края. Глава региона Михаил Котюков подвел итоги исполнения бюджета за 2025 год и обозначил задачи на ближайшие три года.
Край в очередной раз вошел в первую десятку регионов страны и сохранил лидерство в Сибири. По доходам, расходам и инвестициям регион на седьмом месте, по объему валового регионального продукта — на девятом.
За прошлый год доходная часть консолидированного бюджета выросла почти на 40 миллиардов рублей, достигнув 560 миллиардов. Расходы впервые превысили 600 миллиардов. Треть этой суммы, 165,5 миллиарда, направили в муниципалитеты. Собственные доходы территорий выросли на 27 миллиардов, и 90% районов и городов края обеспечили положительную динамику.
«Краевой бюджет на 2026 год сформирован в сбалансированных параметрах. Необходимо повышать эффективность расходов, концентрируя ресурсы на самые важные направления. Каждый третий рубль бюджета этого года — поддержка территорий. Практически пятая часть расходов — бюджет развития. Социальные обязательства — это практически две трети расходов бюджета. Мы обязаны выполнить все взятые на себя обязательства. Средства должны быть использованы вовремя и максимально эффективно. Прошу по-хозяйски относиться к исполнению бюджета. Необходимо очень чётко работать с бюджетной дисциплиной, повышать ответственность за каждый бюджетный рубль», — отметил Михаил Котюков.
В числе приоритетов — выполнение нацпроектов, социальные гарантии, поддержка участников СВО и их семей, а также демография и помощь родителям. Губернатор подчеркивает: необходимо максимально рачительно использовать ресурсы, обеспечить своевременную контрактацию федеральных средств и не допускать рисков их изъятия.
«Сегодня исполнение краевого и местных бюджетов идёт в запланированных параметрах. Для достижения целей, которые ставит перед нами руководство страны и края, необходимо развивать экономику и использовать внутренние резервы для роста доходов. Стабильная доходная база становится важным условием для сохранения бюджетной устойчивости и реализации социальных и инфраструктурных задач», — отметил заместитель председателя правительства — министр финансов края Владимир Бахарь.
Кроме того, по мнению губернатора, нужно укреплять финансовую дисциплину как в доходах, так и в расходах, больше опираться на собственные силы и наращивать доходную базу. Основа для роста бюджета, зарплат и новых проектов — повышение производительности труда.
