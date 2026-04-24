В двух отдалённых сёлах Вяземского района отремонтируют отделения почты

В Вяземском районе в селах Котиково и Отрадное в этом году начнется ремонт почтовых отделений. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», вопрос сдвинулся с мертвой точки благодаря поддержке правительства региона.
Жители отдаленных сел неоднократно говорили о состоянии местных отделений «Почты России». Люди справедливо указывали: почта в сельской местности давно стала не просто местом для отправки писем или получения пенсии, а важным центром общения, доступа к услугам и покупки товаров первой необходимости, особенно для старшего поколения.
Между министерством финансов края и администрацией Вяземского района заключено соглашение о выделении дополнительной финансовой помощи. Общая сумма дотации из краевого бюджета на ремонт помещений почтовой связи составила более 1,1 млн рублей.
Средства распределены следующим образом: Котиковское сельское поселение — 287,2 тысячи рублей, сельское поселение «Село Отрадное» — 871,1 тысяча рублей.
В настоящее время готовятся к подписанию соответствующие соглашения.
— Благодарю правительство края за внимание к нуждам наших отдаленных территорий. Качество жизни в селе складывается из таких, казалось бы, локальных, но очень важных для людей вещей, — отметила глава Вяземского района Ольга Бендерская.