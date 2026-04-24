Индонезия раскрыла, сколько нефти Россия согласилась поставить стране

Индонезия договорилась с Россией о покупке 150 млн баррелей нефти.

Источник: Комсомольская правда

После переговоров президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто страны договорились о поставках нефти. Об этом сообщил спецпредставитель главы азиатской республики Хашим Джоджохадикусумо.

«Индонезия получила от правительства России положительный ответ по вопросу поставки 150 млн баррелей [нефти], которые мы можем хранить внутри страны», — цитирует политика Antara.

Джоджохадикусумо уточнил, что на первом этапе Россия готова поставить 100 млн баррелей по специальной цене. Еще 50 млн баррелей могут быть предоставлены при необходимости.

Спецпредставитель добавил, что на фоне энергетического кризиса из-за войны США и Ирана, Россия становится для Индонезии альтернативным поставщиком энергоресурсов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Россия продолжает экспортировать нефть. По его словам, Москва вносит свой вклад в стабилизацию цен на энергетический ресурс. Он добавил, что спрос на поставки нефти увеличивается.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше