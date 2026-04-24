Индонезия раскрыла, сколько нефти Россия согласилась поставить стране

После переговоров президента России Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто страны договорились о поставках нефти. Об этом сообщил спецпредставитель главы азиатской республики Хашим Джоджохадикусумо.
«Индонезия получила от правительства России положительный ответ по вопросу поставки 150 млн баррелей [нефти], которые мы можем хранить внутри страны», — цитирует политика Antara.
Джоджохадикусумо уточнил, что на первом этапе Россия готова поставить 100 млн баррелей по специальной цене. Еще 50 млн баррелей могут быть предоставлены при необходимости.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент Россия продолжает экспортировать нефть. По его словам, Москва вносит свой вклад в стабилизацию цен на энергетический ресурс. Он добавил, что спрос на поставки нефти увеличивается.