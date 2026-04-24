Пенсионерка погибла после трех укусов гремучей змеи в Калифорнии

В округе Напа, штат Калифорния, 78-летняя женщина скончалась после того, как гремучая змея укусила ее три раза. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает Los Angeles Times.
Инцидент произошел 8 апреля в общине Редвуд-Вэлли. Пенсионерка столкнулась со змеей во время прогулки. Испуганная рептилия сразу же перешла в атаку.
Пострадавшую незамедлительно доставили в больницу, однако тройная доза яда привела к развитию тяжелой интоксикации и диссеминированного внутрисосудистого свертывания. Спустя два дня женщина скончалась.
Это уже третье смертельное нападение змеи в Калифорнии с начала года. Из-за аномально теплой погоды рептилии стали чаще жалить людей, говорится в сообщении.
В Индии семья 12 часов держала мальчика в священной реке Ганг, чтобы вылечить его от укуса ядовитой змеи. Уточняется, что школьник сразу сообщил об укусе родным. Вместо того чтобы обратиться в больницу, родители решили последовать совету местного знахаря. Ребенок пролежал в воде половину суток, а после того как потерял сознание, его доставили в больницу. Спасти школьника не удалось.