Пенсионерка погибла после трех укусов гремучей змеи в Калифорнии

В Индии семья 12 часов держала мальчика в священной реке Ганг, чтобы вылечить его от укуса ядовитой змеи. Уточняется, что школьник сразу сообщил об укусе родным. Вместо того чтобы обратиться в больницу, родители решили последовать совету местного знахаря. Ребенок пролежал в воде половину суток, а после того как потерял сознание, его доставили в больницу. Спасти школьника не удалось.