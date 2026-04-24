За пять лет в Красноярске отремонтировали более ста подпорных стен

В Красноярске ведется системная работа по ремонту подпорных стен. За последние 5 лет муниципалитет отремонтировал более 100 сооружений из 300, имеющихся в городе. Сейчас работы идут по адресу ул. Куйбышева, 85, где аварийную стену заменяют на новую монолитную конструкцию. Приводить объект в порядок начали еще в прошлом году. В 2026 году на ремонт подпорных стен предусмотрено 73,4 млн рублей, рассказали в мэрии Красноярска. Планируется отремонтировать аварийные объекты по адресам: пр. 60 лет Образования СССР, 21; ул. Судостроительная, 50; ул. Пограничников, 31а; ул. Красной Армии, 18; ул. Ады Лебедевой, 47а (Марковского, 72). ​