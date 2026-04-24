25 апреля в красноярском «Роевом ручье» пройдет показательное кормление манула

В «Роевом ручье» рассказали о личной жизни манула Бориса.

Источник: Комсомольская правда

23 апреля весь мир отмечал День манула. Сотрудники красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» рассказали, как поживает их зверь, и удалось ли ему найти пару. Напомним, что Борис приехал в Красноярск из Новосибирского зоопарка в 2025 году.

— Борис живет в своем вольере спокойно и достойно. Не позирует, не заискивает. Он просто существует — в своем ритме, со своим характером. Как настоящий степной аристократ. И мы его за это безмерно любим.

У сотрудников парка есть мечта: найти Борису невесту. Известно, что эта задача не из простых. В «Роевом ручье» надеются, что где-то живет самка, которая подойдет Борису.

Праздник манула отметят в «Роевом ручье» 25 апреля. Для гостей парка пройдет показательное кормление Бориса.