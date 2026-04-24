CENTCOM: авианосец USS George H. W. Bush прибыл на Ближний Восток

Авианосец USS George H. W. Bush прибыл на Ближний Восток, он идёт по Индийскому океану, сообщает Центральное командование ВС Соединённых Штатов.
«Авианосец идёт по Индийскому океану в зоне ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X*.
George H. W. Bush стал третьим авианосцем США, который прибыл на Ближний Восток. В Аравийском море находится ударная группа авианосца USS Abraham Lincoln. Авианосец USS Gerald R. Ford прошёл Суэцкий канал и вышел в Красное море после ремонта.
Напомним, по данным TWZ, авианосец George Bush типа Nimitz получил противодроновое лазерное оружие LOCUST от компании AeroVironment.
По информации USA Today, на авианосцах Tripoli и Abraham Lincoln, находящихся на Ближнем Востоке, наблюдаются серьёзные проблемы с продовольствием.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.