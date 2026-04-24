У хабаровчанки конфисковали машину, на которой пьяным катался её сожитель

Железнодорожный районный суд Хабаровска вынес жесткий приговор 40-летнему местному жителю, который сел пьяным за руль автомобиля своей гражданской жены. Главной неожиданностью для семьи стала конфискация иномарки в доход государства, хотя оформлена она была вовсе не на подсудимого, сообщает объединённая пресс-служба судов края.
Инцидент произошел в декабре 2025 года. Нетрезвый хабаровчанин отправился в поездку на автомобиле Toyota Funcargo и попался в руки сотрудников полиции. В ходе разбирательства всплыл неприятный факт: ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за абсолютно аналогичное нарушение и тоже за рулем этой самой машины.
В суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Однако чистосердечное признание не спасло его от серьезных последствий. Суд назначил штраф в размере 200 тысяч рублей и на два года лишил хабаровчанина права садиться за руль.
Самым болезненным ударом стала конфискация автомобиля. Несмотря на то что Toyota Funcargo была зарегистрирована на сожительницу, прокуратура Железнодорожного района настояла на изъятии машины в пользу государства. Довод оказался железным: пара живет вместе, ведет совместное хозяйство и воспитывает общего ребенка, а значит, имущество считается совместно нажитым. Теперь семье придется обходиться без автомобиля, а самому виновнику — выплачивать крупный штраф.