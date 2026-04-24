Опубликован список самых малопьющий регионов России: кто возглавил рейтинг

Чечня, Ингушетия и Дагестан оказались самыми малопьющими регионами России. Об этом следуют данные Минздрава.
Самый низкий показатель потребления спирта на душу населения в марте 2026 года зафиксирован в Чечне — 0,02 литра. Далее следуют Ингушетия (0,62 литра) и Дагестан (0,91 литра).
Кроме того, в список регионов с низким уровнем потребления алкоголя вошли Кабардино-Балкарская Республика (2,14 литра), Карачаево-Черкесская Республика (2,71 литра) и Ставропольский край (3,48 литра).
Кроме этого, Чечня и Дагестан стали лидерами по доле многодетных семей и по среднему количеству детей в них, хотя по общему числу таких семей они уступают Москве, Подмосковью и Кубани.
При среднем уровне преступности по России в 121 нарушение на 10 тысяч человек, в Чечне этот показатель составляет всего 16. Ингушетия и Дагестан также вошли в тройку лидеров с 37 и 42 преступлениями, соответственно.