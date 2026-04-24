Об ударах по объектам ВСУ в районе Богодухова сообщили в пророссийском подполье. По словам очевидцев, прилеты по военным целям участились.
Комментируя aif.ru главную новость СВО от 24 апреля, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что ВСУ и иевский режим превратили Богодухов в воинский гарнизон.
«Там сосредоточены и учебный центр, и перевалочная база для личного состава, который прибывает из тыла Украины для отправки на передовую. В Богодухове находятся подразделения карательных органов типа “Кракена*”, сосредоточение боевой техники, складская зона вооружений, боеприпасов и много интересных для наших ракетчиков и ВКС целей, которые работают в интересах ВСУ и киевского режима. Удар был нанесён непосредственно по этим военным целям, и все цели поражены», — сказал Липовой.
Он объяснил, что подразделения «Кракена*» находятся на особом счету, в прямом подчинении у Зеленского.
«Их стараются беречь и спрятать в случае нанесения ударов российскими войсками. Вполне возможно, что они находились в подземных бункерах. Удары наносились по целям, которые определила разведка, поэтому шансов у этих боевиков не было. Если единицы выжили, значит, им повезло, значит, они будут уничтожены в следующий раз», — объяснил он.
Еще одной приоритетной целью в Богодухове мог стать учебный центр подготовки специалистов ЗРК Patriot.
«Во всех центрах, связанных с обучением, эксплуатацией иностранной техники, а сейчас ВСУ больше половины на вооружении иностранной техники, находятся и инструктора, и кураторы Нато, которые занимаются обучением или контролируют правильность применения. При нанесении удара они попадают под него вместе с курсантами и другим персоналом», — уточнил собедник издания.
*Запрещенная в РФ террористическая организация.