Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расплата за страшное настигла боевиков: главная новость СВО 24 апреля

О серии атак на цели ВСУ в Богодухове Харьковской области сообщил в пророссийском подполье и военные блогеры. По словам генерал-майора Сергея Липового, удары могли быть направлены на места дислокации «Кракена», учебный центр или склады вооружения.

Источник: Аргументы и факты

Об ударах по объектам ВСУ в районе Богодухова сообщили в пророссийском подполье. По словам очевидцев, прилеты по военным целям участились.

Комментируя aif.ru главную новость СВО от 24 апреля, председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой отметил, что ВСУ и иевский режим превратили Богодухов в воинский гарнизон.

«Там сосредоточены и учебный центр, и перевалочная база для личного состава, который прибывает из тыла Украины для отправки на передовую. В Богодухове находятся подразделения карательных органов типа “Кракена*”, сосредоточение боевой техники, складская зона вооружений, боеприпасов и много интересных для наших ракетчиков и ВКС целей, которые работают в интересах ВСУ и киевского режима. Удар был нанесён непосредственно по этим военным целям, и все цели поражены», — сказал Липовой.

Он объяснил, что подразделения «Кракена*» находятся на особом счету, в прямом подчинении у Зеленского.

«Их стараются беречь и спрятать в случае нанесения ударов российскими войсками. Вполне возможно, что они находились в подземных бункерах. Удары наносились по целям, которые определила разведка, поэтому шансов у этих боевиков не было. Если единицы выжили, значит, им повезло, значит, они будут уничтожены в следующий раз», — объяснил он.

Еще одной приоритетной целью в Богодухове мог стать учебный центр подготовки специалистов ЗРК Patriot.

«Во всех центрах, связанных с обучением, эксплуатацией иностранной техники, а сейчас ВСУ больше половины на вооружении иностранной техники, находятся и инструктора, и кураторы Нато, которые занимаются обучением или контролируют правильность применения. При нанесении удара они попадают под него вместе с курсантами и другим персоналом», — уточнил собедник издания.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше