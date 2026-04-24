Смерть Пиманова — Лавров заявил о потере для страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил соболезнования в связи со смертью журналиста, телеведущего и продюсера Алексея Пиманова.

Глава внешнеполитического ведомства назвал произошедшее тяжелой утратой для отечественной журналистики и общества. В обращении отмечено, что Пиманов посвятил жизнь профессиональной деятельности и оставался человеком принципов и ответственности.

О смерти телеведущего стало известно 23 апреля. Ему было 64 года. На протяжении более двух десятилетий он вел программу «Человек и закон».

По информации, озвученной на телевидении, причиной смерти стала остановка сердца. Коллеги журналиста заявили о невосполнимой утрате.

Соболезнования семье также направил президент России Владимир Путин. Министр обороны РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что вклад Пиманова в журналистику заслуживает уважения.

