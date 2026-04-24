Красноярскому пенсионеру вернули положенные выплаты после жалоб силовикам

В Красноярском крае пенсионеру таможенной службы вернули положенные выплаты в полном объеме. В ходе проверки по обращению граждан Красноярская транспортная прокуратура выявила нарушение прав бывшего сотрудника Красноярской таможни.
Оказалось, что таможенный орган своевременно не оформил необходимые документы для назначения пенсии уволенному федеральному госслужащему, несмотря на его заявление. Это привело к задержке в назначении и выплате положенной по закону пенсии.
Силовики подали иск в суд. В результате с ответчика в пользу гражданина было взыскано более 80 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.