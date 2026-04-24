Смена тарифа с покупкой: жителю Енисейска вернули деньги за навязанный товар

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Енисейске местный житель обратился в местный салон сотовой связи, чтобы сменить тариф.

Источник: НИА Красноярск

По его словам, консультант сообщил, что смена тарифа возможна только при покупке товара, и предложил выбрать устройство из ассортимента. Чтобы решить вопрос, мужчина приобрел приставку стоимостью 4 999 рублей.

Дома он уточнил условия у оператора Т2 и получил ответ, что смена тарифа проводится бесплатно. После этого потребитель попытался вернуть товар, однако в салоне ему отказали.

Мужчина обратился в краевой Роспотребнадзор. Специалисты Управления помогли составить претензию.

После ее получения продавец вернул деньги за покупку.