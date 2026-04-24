Врачи умоляли: актер «Тайн следствия» Устинов пожертвовал собой ради кино

На 79-м году жизни не стало Николая Устинова-Лещинского. Артист, известный миллионам россиян по ролям в сериалах «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей», скончался после продолжительной борьбы с последствиями инсульта. О смерти коллеги aif.ru сообщили его друзья по сцене.
Он совершил подвиг, но болезнь оказалась сильнее.
По предварительным данным, причиной смерти стал повторный инсульт. Первый удар случился с актером около двух лет назад. Тогда врачи настоятельно рекомендовали ему забыть о выходе на сцену. Однако Николай Николаевич ослушался.
«Он получил первый удар, инсульт, около двух лет назад. Он после этого удара оправился и вышел на сцену и даже сыграл несколько спектаклей. Николай Николаевич пересилил себя, он совершил настоящий подвиг. Как бы плохо он себя ни чувствовал, но он вышел на сцену и отыграл», — поделился с aif.ru его коллега, актер Антон Косолапов.
К сожалению, второй удар стал фатальным. «Несколько лет назад он получил удар, в голове разорвался сосуд. Инсульт, кажется. Но он оправился после него и вышел на сцену. Но в скором времени его настиг второй удар, после которого он уже не оправился», — уточнил Косолапов.
Гений без остатка и комод из красного дерева.
Для сослуживцев Устинов-Лещинский навсегда останется человеком беззаветной преданности профессии. «Николай Николаевич был человеком настолько беззаветным, что он отдавался профессии, не оглядываясь ни на последствия. Он гений, который отдавал себя полностью и без остатка. Он был светлым, добрым, мудрым и отзывчивым человеком», — сказал Косолапов.
Коллеги вспоминают, что артист всегда оставался импозантным джентельменом. «Он бесконечный целователь женских ручек, человек импозантный. Всегда был в костюме, всегда с иголочки», — делятся воспоминаниями друзья.
Косолапов рассказал теплое, почти семейное воспоминание. Когда труппа только приехала в Выборг и жила прямо в театре, однажды вбежал взволнованный Устинов-Лещинский с криком: «Слушайте, там комод!». У мусорки действительно стоял настоящий комод из красного дерева. Его затащили в театр, отреставрировали, и он стал пеленальным столиком для четверых детей Косолапова.
Театр важнее кино.
Николай Устинов-Лещинский родился 4 марта 1948 года на Сахалине. Он окончил музыкальное училище по классу фортепиано и легендарный ЛГИТМиК.
Хотя зрители запомнили его по сериалам «Менты» (те самые «Улицы разбитых фонарей») и «Тайны следствия» (всего около 17 проектов), сам актер считал театр гораздо честнее кинематографа. Он проработал до последних дней в театре «Святая крепость» в Выборге, который сам помогал создавать в далеком 1982 году.