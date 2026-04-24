Россиянам рассказали, как быстро разблокировать карту без визита в банк

Ранее KP.RU сообщал, что ФНС будет контролировать банковские переводы физических лиц. Это затронет около трех процентов экономически активного населения. В ведомтсве уточнили, что основанием для контроля станет превышение порога незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей в год.