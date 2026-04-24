Россиянам рассказали, как быстро разблокировать карту без визита в банк

Финансист Елин: блокировку карты можно снять без визита в банк.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут снять блокировку карты без посещения отделения банка. Об этом заявил эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

«В 2026 году термин “быстрое снятие ограничений” должен подразумевать скоринг “второй руки” (подтверждение через доверенное устройство или биометрию), а не физическое перемещение клиента», — сказал финансист в интервью «Прайму».

Елин пояснил, что при трех неверных попытках ввода ПИН-кода визит в банк действительно необходим. Однако в случаях подозрительных операций многие банки уже применяют дистанционные методы подтверждения личности.

Ранее KP.RU сообщал, что ФНС будет контролировать банковские переводы физических лиц. Это затронет около трех процентов экономически активного населения. В ведомтсве уточнили, что основанием для контроля станет превышение порога незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей в год.