Россиянам рассказали, как быстро разблокировать карту без визита в банк

Россияне могут снять блокировку карты без посещения отделения банка. Об этом заявил эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.
«В 2026 году термин “быстрое снятие ограничений” должен подразумевать скоринг “второй руки” (подтверждение через доверенное устройство или биометрию), а не физическое перемещение клиента», — сказал финансист в интервью «Прайму».
Елин пояснил, что при трех неверных попытках ввода ПИН-кода визит в банк действительно необходим. Однако в случаях подозрительных операций многие банки уже применяют дистанционные методы подтверждения личности.
Ранее KP.RU сообщал, что ФНС будет контролировать банковские переводы физических лиц. Это затронет около трех процентов экономически активного населения. В ведомтсве уточнили, что основанием для контроля станет превышение порога незадекларированного дохода в 2,4 млн рублей в год.