Накануне, 23 апреля, в Министерстве спорта РФ впервые в истории отечественного хоккея с мячом прошла торжественная церемония закрытия спортивного сезона-2025/26, на которой состоялось вручение призов в индивидуальных номинациях. Хабаровскому клубу «СКА-Нефтяник» достались две наиболее из почетных и престижных, сообщает пресс-служба хоккейной команды.
«Алан Джусоев получил памятную плакетку, как лучший полузащитник страны, а директор клуба Вадим Кригер принял сразу два приза — “Лучшему 12-му игроку” и “Мероприятие сезона” — которых “СКА-Нефтяник” был удостоен, как наиболее посещаемая команда Суперлиги (16 матчей чемпионата России, сыгранные в Хабаровске, собрали общую аудиторию в 109 тысяч зрителей), и за организацию Праздника Русского хоккея в дни финальных матчей чемпионата России», — говорится в сообщении.
Два престижных приза в копилке хабаровского "СКА-Нефтяника. Фото: ТГ Федерации по хоккею с мячом России.
Два престижных приза в копилке хабаровского "СКА-Нефтяника. Фото: ТГ Федерации по хоккею с мячом России.
Главный джигит русского хоккея получил заслуженную награду из рук начальника Академии ФСБ Николая Плотникова. Ранее подобного признания удостаивались четверо игроков команды — Виктор Ковалёв, Максим Ишкельдин (трижды), Юрий Шардаков (дважды) и Туомас Мяаття.
Команда ещё раз поблагодарила болельщиков за поддержку и выразила уверенность, что и в новом сезоне она будет на самом высшем уровне.
Напомним, к великому сожалению для хабаровских болельщиков «СКА-Нефтяник» не смог поставить победную точку в 34-м чемпионате России. В невероятном по своей интриге и накалу финальном матче, сыгранном на льду «Ерофей» арены, в присутствии почти десяти тысяч зрителей, наша команда уступила своим давним и принципиальным соперникам из московского «Динамо». «СКА-Нефтяник» — серебряный призер чемпионата страны.