«Брат, не подкачай»: Захарова призвала Соловьева подобрать нужные слова для описания 20 пакета санкций ЕС

В российском министерстве иностранных дел саркастически прокомментировали принятый в Евросоюзе «юбилейный», 20-й по счету пакет антироссийских санкций. Странноватый отбор россиян, в отношении которых начали действовать рестрикции, сможет описать только телеведущий Владимир Соловьев. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова с сарказмом отозвалась о 20-м пакете санкций ЕС против России. Она перечислила среди попавших под ограничения рэпера Тимати, директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, МФТИ. По её словам, только Владимир Соловьёв сможет описать этот «выбор» Евросоюза.
«Единственный человек, который может подобрать нужные слова в этой ситуации, — это Владимир Соловьёв. Брат, не подкачай», — написала дипломат.
Захарова напомнила, что под ограничения попали рэпер Тимати, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, МФТИ.
Вместе с тем, в рамках 20-го пакета санкций Европейского союза до 28 февраля 2027 года были продлены ограничения и в отношении Белоруссии. Это касается мер в сферах торговли, правовой защиты, криптовалют, кибербезопасности и туризма.
Накануне глава Евросовета Антониу Кошта похвастался, что на кипрском саммите ЕС европейцы разблокировали 90 миллиардов евро для Украины, обеспечив ее военные и бюджетные нужды на 2026−2027 годы. А также утвердили 20-й пакет санкций против России.
Между тем, глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подтвердил, что 20-й пакет санкций против России был принят в сокращенном варианте, не включающем полный запрет на морские перевозки российской нефти.
Тем не менее, президент Франции Эммануэль Макрон заявил по этому поводу, что Европа якобы направила России «сильный сигнал», утвердив кредит Украине и согласовав новый пакет санкций против Москвы.