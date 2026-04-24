Выжгут лазером: ВСУ ждет страшная расплата за атаку РФ новой тактикой

Украинская армия стала использовать новую тактику атаки дронов на регионы РФ, она была применена при налете на Краснодарский край и Самарскую область. Подробнее о ней aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
В ночь на 23 апреля Самара и Новокуйбышевск подверглись атаке беспилотников. В областном центре обломки дрона упали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие, один человек госпитализирован. В Новокуйбышевске целью дронов стали промышленные предприятия. Также пострадали люди, один человек погиб. Точное количество пострадавших уточняется. 22 апреля в Сызрани при налете БПЛА пострадали 12 человек, еще двое погибли.
При атаке несколькими днями ранее на Туапсе один человек погиб. В городе третьи сутки продолжается ликвидация крупного пожара на территории морского терминала, возникшего после налета БПЛА в ночь на 20 апреля.
«Обратите внимание, у противника новая тактика. Они несколько дней атакуют один и тот же объект, один и тот же город. Впервые это началось в Краснодарском крае в Сочи, когда три дня шла атака. Затем эта тактика стала применяться по другим населенным пунктам и городам», — сказал Кнутов.
Он объяснил, что цель этой тактики — вынудить российские системы ПВО истощить запас ракет за несколько дней.
«И, например, на третий день, когда запас ракет истощен, беспилотники достигают цели. Страшно другое — противник бьет по жилым объектам, гибнут мирные люди. Практически целый подъезд был разрушен в Сызрани, погибла девочка и ее бабушка», — добавил Кнутов.
Он подчеркнул, что сейчас основная задача заключается в создании мощных электромагнитных пушек и боевых лазеров, которые будут наравне с ПВО перехватывать беспилотники, которые летят в тыл России.