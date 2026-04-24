Выжгут лазером: ВСУ ждет страшная расплата за атаку РФ новой тактикой

ВСУ атакуют Самарскую область несколько дней подряд, есть погибшие и пострадавшие. Военный эксперт Кнутов раскрыл новую тактику противника.

Источник: Аргументы и факты

Украинская армия стала использовать новую тактику атаки дронов на регионы РФ, она была применена при налете на Краснодарский край и Самарскую область. Подробнее о ней aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

В ночь на 23 апреля Самара и Новокуйбышевск подверглись атаке беспилотников. В областном центре обломки дрона упали на крышу многоквартирного дома, есть пострадавшие, один человек госпитализирован. В Новокуйбышевске целью дронов стали промышленные предприятия. Также пострадали люди, один человек погиб. Точное количество пострадавших уточняется. 22 апреля в Сызрани при налете БПЛА пострадали 12 человек, еще двое погибли.

При атаке несколькими днями ранее на Туапсе один человек погиб. В городе третьи сутки продолжается ликвидация крупного пожара на территории морского терминала, возникшего после налета БПЛА в ночь на 20 апреля.

«Обратите внимание, у противника новая тактика. Они несколько дней атакуют один и тот же объект, один и тот же город. Впервые это началось в Краснодарском крае в Сочи, когда три дня шла атака. Затем эта тактика стала применяться по другим населенным пунктам и городам», — сказал Кнутов.

Он объяснил, что цель этой тактики — вынудить российские системы ПВО истощить запас ракет за несколько дней.

«И, например, на третий день, когда запас ракет истощен, беспилотники достигают цели. Страшно другое — противник бьет по жилым объектам, гибнут мирные люди. Практически целый подъезд был разрушен в Сызрани, погибла девочка и ее бабушка», — добавил Кнутов.

Он подчеркнул, что сейчас основная задача заключается в создании мощных электромагнитных пушек и боевых лазеров, которые будут наравне с ПВО перехватывать беспилотники, которые летят в тыл России.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше