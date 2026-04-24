В Челябинской области приняли новые гарантии трудоустройства участников СВО

Для организаций, насчитывающих более 100 сотрудников, предлагается ввести обязательство по выделению 1% от среднесписочной численности работников под трудоустройство граждан, завершивших военную службу, говорится в сообщении. В это количество не включены рабочие места, которые были сохранены за сотрудниками на период их военной службы в рамках частичной мобилизации или по контракту. Ряд работодателей освободят от обязанности определять квоты для трудоустройства ветеранов и военнослужащих, добавили там.