В Челябинской области приняли новые гарантии трудоустройства участников СВО

ТАСС, 23 апреля. Депутаты заксобрания Челябинской области приняли закон, устанавливающий новые гарантии трудоустройства для ветеранов и участников СВО, сообщают в пресс-службе облпарламента.
«Закон устанавливает на территории Челябинской области дополнительные меры господдержки в сфере занятости: для граждан, завершивших военную службу по мобилизации или по контракту, а также для тех, чьи контракты с добровольческими формированиями или организациями, содействующими Вооруженным силам РФ, прекратили свое действие в ходе СВО», — поясняется в пресс-релизе.
Для организаций, насчитывающих более 100 сотрудников, предлагается ввести обязательство по выделению 1% от среднесписочной численности работников под трудоустройство граждан, завершивших военную службу, говорится в сообщении. В это количество не включены рабочие места, которые были сохранены за сотрудниками на период их военной службы в рамках частичной мобилизации или по контракту. Ряд работодателей освободят от обязанности определять квоты для трудоустройства ветеранов и военнослужащих, добавили там.