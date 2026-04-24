20 природных пожаров зарегистрировали в Приморье за сутки

В Приморском крае 23 апреля зарегистрировали 20 пожаров. По информации краевого министерства лесного хозяйства, 19 очагов потушены, один локализован. Общая площадь, пройденная огнем, составила 707,5 гектара. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Летчики-наблюдатели «Приморской авиабазы» за более чем шесть часов облетели 10 муниципальных образований на юге и в центре региона. В полете они фиксировали задымление на расстоянии более километра, отходили от маршрута, уточняли обстановку и передавали координаты очагов в диспетчерскую службу и профильные подразделения. Дополнительно с воздуха проверяли ранее локализованные и потушенные пожары.
«На землях лесного фонда зафиксировано девять лесных пожаров общей площадью 409 гектаров. По состоянию на 9.00 24 апреля потушено восемь возгораний в лесничествах Уссурийского округа, Лазовского, Хорольского, Черниговского и Шкотовского округов, еще один пожар локализован на 15 гектарах в Партизанском округе. На землях министерства обороны потушен один пожар площадью семь гектаров в Партизанском лесничестве ЗАТО Фокино. На землях иных категорий действовали 10 ландшафтных пожаров на 291,5 гектара, все они ликвидированы», — рассказали в министерстве лесного хозяйства Приморского края.
Особый противопожарный режим сейчас действует в Пограничном и Хасанском округах. За нарушения правил пожарной безопасности в лесу предусмотрены штрафы, а при крупном ущербе — уголовная ответственность.