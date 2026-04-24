20 природных пожаров зарегистрировали в Приморье за сутки

«На землях лесного фонда зафиксировано девять лесных пожаров общей площадью 409 гектаров. По состоянию на 9.00 24 апреля потушено восемь возгораний в лесничествах Уссурийского округа, Лазовского, Хорольского, Черниговского и Шкотовского округов, еще один пожар локализован на 15 гектарах в Партизанском округе. На землях министерства обороны потушен один пожар площадью семь гектаров в Партизанском лесничестве ЗАТО Фокино. На землях иных категорий действовали 10 ландшафтных пожаров на 291,5 гектара, все они ликвидированы», — рассказали в министерстве лесного хозяйства Приморского края.