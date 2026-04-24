Длинные выходные вернулись — россияне отдохнут три дня в июне

Россиян в 2026 году ждут трехдневные выходные с 12 по 14 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве Игоря Балынина.
Эти дни приурочены к празднованию Дня России и станут пятыми и последними длинными выходными в году.
Ранее запланированы еще два периода отдыха в мае: с 1 по 3 мая в честь Дня весны и труда и с 9 по 11 мая — ко Дню Победы.
При этом в мае длинные выходные сохраняются, но их продолжительность меньше, чем в предыдущие годы. В первой половине месяца предусмотрены два трехдневных периода отдыха.
