Дмитрий Демешин главе Ванинского района: Мы вас решительно будем поддерживать!

Глава региона держит на контроле каждую проблему, волнующую жителей муниципалитета.

Источник: AmurMedia

О социально-экономическом развитии Ванинского района доложил глава муниципалитета Алексей Маслов. Он сообщил, что администрация района последние три года ведет активную работу по привлечению финансирования не только со всех уровней бюджета, но и внебюджетных источников. Благодаря этому в 2025 году отремонтирован спортивно-досуговый центр для лиц с ограниченными возможностями, установлен модульный спортивный зал, открыта модельная библиотека, завершен капитальный ремонт школы в п. Октябрьский, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

Губернатор края Дмитрий Демешин высоко оценил проделанную работу, но особое внимание уделил проблемам, которые волнуют жителей. Самая частная жалоба — состояние дорог.

«Большинство нареканий касается не покрытия дорог, а элементарной уборки: снега, наледи, пыли и листвы. Как организована работа по решению этих вопросов?» — обратился к главе района губернатор.

Алексей Маслов отметил, что в этом году ряд вопросов будет закрыт. Так, благодаря выделенному финансированию в текущем году отремонтируют более 10 километров дорог.

«Что касается уборки — подход пересмотрен. Подрядчик уже закупил специальную технику, и к 1 мая в районе появится дорожный пылесос, что позволит убирать улицы цивилизованно», — поделился глава территории.

Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева уточнила, что всего на дорожное хозяйство Ванинского района в этом году потратят более 700 млн рублей. Из них 336 млн — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на краевые трассы. Запланирован ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Монгохто», выполнение работ на дороге «г. Советская Гавань — рп. Ванино». Еще 400 млн из муниципального дорожного фонда пойдут на ремонт дороги по ул. Цыганкова и пяти объектов в рабочих поселках Ванино, Октябрьский, Высокогорный п. Токи, с. Датта, а также на модернизацию пешеходных переходов и установку дорожных знаков.

«А 12 июня, в День России, на главной артерии — трассе Ванино — Монгохто — зажгутся 284 ярких фонаря на протяжении восьми км», — добавила она.

Еще одна «красная линия» нареканий от жителей — закрытые бани в поселках Токи, Ванино. Как пояснил глава муниципалитета, бани были закрыты по причине отсутствия спроса. Глава региона Дмитрий Демешин поручил ввести оба объекта в хозяйственный оборот, но перед этим спросить жителей о реальной потребности.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства район уже реализовал крупные проекты: заменены сети теплоснабжения и котельная в Высокогорном, сети водоснабжения в Монгохто, котельная в Октябрьском. В марте 2026 года для поселков Тумнин и Тулучи закупили две блочно-модульные котельные в лизинг, а краевое министерство ЖКХ помогло с капремонтом всей системы теплоснабжения.

В завершение Алексей Маслов обозначил туристический потенциал территории. Визитной карточкой района остается побережье Татарского пролива с уникальной природой и километровым песчаным пляжем. Глава территории видит два направления развития: пляжно-познавательный и оздоровительный туризм. Стержневая точка притяжения — Тумнинские термальные радоновые источники. Их вода помогает лечить бесплодие, болезни опорно-двигательной и нервной систем. Дмитрий Демешин поддержал идею развития программы реабилитации на базе источников.

«Вы у нас глава активный, деятельный. Мы вас решительно будет поддерживать», — резюмировал по итогам доклад глава региона Дмитрий Демешин.