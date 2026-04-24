Дмитрий Демешин главе Ванинского района: Мы вас решительно будем поддерживать!

Заместитель председателя правительства края по инфраструктуре Ирина Горбачева уточнила, что всего на дорожное хозяйство Ванинского района в этом году потратят более 700 млн рублей. Из них 336 млн — по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на краевые трассы. Запланирован ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Монгохто», выполнение работ на дороге «г. Советская Гавань — рп. Ванино». Еще 400 млн из муниципального дорожного фонда пойдут на ремонт дороги по ул. Цыганкова и пяти объектов в рабочих поселках Ванино, Октябрьский, Высокогорный п. Токи, с. Датта, а также на модернизацию пешеходных переходов и установку дорожных знаков.