«Солнцепёк» ликвидировал подземный комплекс ВСУ в Запорожской области

Российские военные ликвидировали подземный укреплённый комплекс Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что массированный удар нанёс расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» 35-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Восток». Военнослужащие использовали термобарические снаряды.
«Расчёт ТОС-1А “Солнцепёк” группировки войск “Восток” ликвидировал подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области. В результате залпа и объёмных взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила противника ликвидированы», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что масштабный подземный укреплённый комплекс украинских войск в районе одного из населённых пунктов в Запорожской области выявили российские разведывательные беспилотные летательные аппараты.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.