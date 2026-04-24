Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Солнцепёк» ликвидировал подземный комплекс ВСУ в Запорожской области

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали подземный укреплённый комплекс Вооружённых сил Украины в Запорожской области, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что массированный удар нанёс расчёт ТОС-1А «Солнцепёк» 35-й гвардейской общевойсковой армии российской группировки войск «Восток». Военнослужащие использовали термобарические снаряды.

«Расчёт ТОС-1А “Солнцепёк” группировки войск “Восток” ликвидировал подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области. В результате залпа и объёмных взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации, командные пункты и находившаяся в них живая сила противника ликвидированы», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что масштабный подземный укреплённый комплекс украинских войск в районе одного из населённых пунктов в Запорожской области выявили российские разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше