В Челябинской области участникам СВО предоставят садовые земельные участки

ТАСС, 23 апреля. Депутаты заксобрания Челябинской области поддержали инициативу губернатора региона предоставлять земельные участки в садовых товариществах участникам СВО. Изменения внесены в региональные законы «О земельных отношениях» и «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность отдельным категориям граждан в связи с проведением специальной военной операции на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области и Украины».
«Герои СВО могут выбрать садовые земельные участки взамен земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, а также денежной выплаты. Меры распространяются на участников СВО, удостоенных звания Героя России или награжденных орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции и членов их семей», — сообщается в пресс-релизе.
Новая мера поддержки позволит не только сократить очередность и уменьшить время ожидания в очереди на получение земельных участков, но и даст возможность южноуральским героям получить садовые земельные участки в тех муниципалитетах, где наблюдается дефицит, пояснили в пресс-службе облпарламента.