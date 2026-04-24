Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россияне рассказали, как изменились их сбережения за последний год

РИА Новости: большинство россиян смогли за год сохранить сбережения.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Большинству россиян за последний год удалось сохранить или приумножить объем своих сбережений, говорится в исследовании «Выберу.ру», которое есть у РИА Новости.

«34% опрошенных отмечают, что за последний год им удалось увеличить объем накоплений, 29% сохранили его на прежнем уровне, а 37% сообщили о снижении сбережений из-за роста текущих расходов», — сообщают аналитики, опросив 3 тысячи россиян, чтобы выяснить, как изменилось их сберегательное поведение за апрель 2025 по апрель 2026 года.

Выяснилось, что вклады все еще сохраняют статус наиболее популярного у россиян инструмента сбережений — (41%) используют только банковские счета и вклады как основной способ хранения средств, а каждый четвертый придерживается стратегии распределения накоплений между банковскими продуктами, инвестициями и валютой.

Кроме того, на фоне укрепления рубля и снижения курса доллара часть россиян увеличивают валютные сбережения, а еще треть комбинируют безналичные инструменты с наличными и хранят часть средств дома для быстрого доступа к средствам на случай форс-мажора.

Также аналитики подсчитали общий объем сбережений: у трети россиян он находится в диапазоне от 200 до 500 тысяч рублей, у 26% — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, у 21% превышает миллион рублей, при этом у 19% опрошенных общий объем сбережений не превышает 200 тысяч рублей.

«Наличные россияне, как правило, держат в меньших объемах: у 41% опрошенных сумма на руках не превышает 50 тысяч рублей, у 37% составляет от 50 до 150 тысяч рублей, и у 22% более 150 тысяч рублей», — подытожили исследователи.