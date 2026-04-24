Умер ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов: подробности

Умер телеведущий, режиссер и продюсер Алексей Пиманов. Ведущий программы «Человек и закон» ушел из жизни в возрасте 64 лет. Об этом сообщил «Первый канал».
Сообщается, что у телеведущего не выдержало сердце.
«Четверть века он вел программу “Человек и закон”. И еще успевал писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом “Красная звезда”. У Алексея Пиманова не выдержало сердце», — говорится в сообщении.
Коллектив телеканала выразил соболезнования семье журналиста, назвав его уход невосполнимой утратой.
Вдова телеведущего Ольга Погодина пока не давала комментариев по поводу трагедии. Высказался лишь старший сын артиста Денис. Близкие и родственники Алексея Пиманова до сих пор не могут поверить в его смерть.
«Я ничего не знаю… Дата похорон пока неизвестна. Я в шоке… Все было хорошо! Мы разговаривали вчера по видеосвязи. Он был забавный, смешной, активный. Не могу понять, как это вообще случилось сегодня», — сказал сын.
Ольга Погодина и Алексей Пиманов познакомились в 2007 году на кастинге его сериала «Александровский сад» — тогда он еще был женат на Валентине Ждановой. От первого брака с Валерией Архиповой у него сыновья Денис и Артем, работавшие с отцом на программе «Человек и закон». Актриса Погодина стала супругой телеведущего с 2013 года.
Несмотря на детскую мечту стать профессиональным историком, Алексей Пиманов последовал совету учителя и получил техническое образование, поступив после школы в технический вуз.
С 2013 года Алексей Пиманов возглавлял медиахолдинг «Красная звезда» на должности президента. На телевидение он пришел в 1986 году как видеоинженер.
С 1996 года Пиманов вел программу «Человек и закон». До этого он дебютировал как ведущий в 1989 году («Ступени»), затем стал спецкором «ВиД», создателем и режиссером «За Кремлевской стеной», а также главой студии «Резонанс». В марте 1993 года его включили во Временный совет по свободе слова при президенте.
В 2022 году Пиманов дал интервью KP.RU по случаю своего 60-летия. Тогда телеведущий признался, что у него дурацкий характер, и, если у него что-то не сделано, его это буквально гнетет.
