Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СФУ разрабатывают курс о будущем Сибири для студентов всех направлений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сибирском федеральном университете разрабатывается образовательный курс «Континент Сибирь: прошлое, настоящее, будущее», который будет доступен студентам всех направлений подготовки, сообщил сенатор от Красноярского края Александр Усс.

Источник: НИА Красноярск

Программа объединит темы геополитической роли Сибири, ключевые этапы освоения региона и актуальную социально-экономическую повестку. Отдельное внимание уделят проектам, реализация которых планируется в Сибири в ближайшие годы.

Материалы курса представят в онлайн-формате, а также в виде очных лекций и встреч с представителями власти, бизнеса, исследователями и экспертами.

Курс ориентирован на формирование у студентов практического понимания возможностей региона и перспектив его развития с учетом разворота России на Восток.