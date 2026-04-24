В СФУ разрабатывают курс о будущем Сибири для студентов всех направлений

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Сибирском федеральном университете разрабатывается образовательный курс «Континент Сибирь: прошлое, настоящее, будущее», который будет доступен студентам всех направлений подготовки, сообщил сенатор от Красноярского края Александр Усс.
Программа объединит темы геополитической роли Сибири, ключевые этапы освоения региона и актуальную социально-экономическую повестку. Отдельное внимание уделят проектам, реализация которых планируется в Сибири в ближайшие годы.
Материалы курса представят в онлайн-формате, а также в виде очных лекций и встреч с представителями власти, бизнеса, исследователями и экспертами.
Курс ориентирован на формирование у студентов практического понимания возможностей региона и перспектив его развития с учетом разворота России на Восток.