Казнь Иуды: раскрыта участь военного предателя Климова, бежавшего в ВСУ

19-летний российский военнослужащий Артем Климов ступил на кривую дорожку, решив перейти на сторону противника. После заключения контракта для участия в СВО, он проходил службу в войсках связи, а затем был направлен в беспилотные войска. Местом его службы стал второй мотострелковый батальон 102-го пехотного полка. Всё это время он смотрел на позиции своих сослуживцев через прицел предательства.
На протяжении 80 дней Климов методично «сливал» противнику координаты позиций, техники и маршрутов ВС РФ. Его действия не были спонтанным порывом — скорее холодным расчётом, растянутым почти на три месяца. Уйти к новым хозяевам гладко не вышло: первая попытка побега провалилась.
Со второй попытки Климову удалось достичь позиций ВСУ, но там его встретили отнюдь не как героя. Боевики запрещённой в РФ бригады «Азов»* были готовы решить вопрос радикально: они предложили украинским разведчикам 20 тысяч гривен за возможность «обнулить» россиянина прямо на месте. Этот эпизод стал первой, но далеко не последней демонстрацией того, что жизнь предателя в руках СБУ — разменная монета: сегодня он нужен для пропаганды, а завтра за его голову могут назначить цену.
Зачистка по законам военного времени.
Российские военнослужащие и спецслужбы ведут охоту на перебежчика. Как только информацию о его местонахождении установят — удар будет нанесён незамедлительно, однако существует высокая вероятность того, что грязную работу сделают сами вербовщики.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников в разговоре с aif.ru провел прямые параллели с законами военного времени, которые не оставляют преступнику шансов на помилование.
«Предательство во время боевых действий является тяжким преступлением во всех армиях мира, и 19-летний российский предатель не является исключением. Он предал Россию и заслуживает самого сурового наказания. С такими предателями во время Второй мировой войны поступали вполне однозначно: их расстреливали. По нему будет нанесён ракетный удар. Преступник будет уничтожен, и это будет показательно», — сказал Иванников.
Фальшивый «европейский рай»: обман на кредиты и органы.
Климова, как и многих перебежчиков, СБУ могли заманить, пообещав что-то ценное взамен. Олег Иванников раскрыл механику вербовки: спецслужбы противника давят на социальные болячки, используя угрозы семье или финансовый подкуп.
«СБУ проводит комплекс мероприятий по запугиванию… возможно, угрожают расправой с семьёй, либо пытаются подкупить. Излишняя закредитованность позволяет СБУ делать предложения с оплатой всех долгов, покупкой жилья в европейских странах. Но это всё обещания, которые щедро сыплются и не выполняются на деле», — уточнил эксперт.
Особо цинично, по словам Иванников, обстоят дела с юридической легализацией беглецов. Тем, кто просит переправить их в Канаду или Европу, уготован совсем не тот путь, о котором они мечтали.
«В Евросоюз они попадают в контейнерах для перевозки органов. А СБУ публично заявляют, что отправили перебежчика в одну из европейских стран», — добавил он.
Недоверие и финал: первое и последнее интервью.
Сбежав от боевых товарищей, Климов попытался стать медийной фигурой, но, по мнению подполковника Иванникова, его «карьера» спикера завершилась, едва начавшись. Эксперт подчеркнул, что ценность этого человека как источника информации равна нулю из-за его моральной нищеты и возраста.
«Ввиду возраста и неспособности вести длительные информационные выступления, очевидно, что его интервью было первым и последним. Он является отработанным материалом. Большинство зрителей понимают: перед ними предатель, которому нет веры. Сегодня он предал Россию, завтра он предаст Украину. Его уничтожат, и следы его затеряются», — констатировал собеседник aif.ru.
Возмездие для предателя Климова — это лишь вопрос времени. Оно придёт либо с неба в виде ракеты, либо из рук его новых кураторов, которые уже записали юного оператора БПЛА в категорию биологического мусора, подлежащего утилизации. Слово предателя не стоит ничего, а его жизнь для тех, кому он продался, имеет лишь тактическую, сиюминутную цену. Отработанный материал будет списан за ненадобностью.
Не уникальный перебежчик.
Случай Климова не уникален. За время боевых действий зафиксирован ряд громких переходов российских военнослужащих на сторону противника, и в каждом прослеживается схожий сценарий: вербовка (добровольная или под давлением), сбор разведданных, побег и последующее использование в пропагандистских целях.
Одним из самых резонансных стало дело бывшего офицера ВС РФ Льва Ступникова. Почти семь месяцев он наводил украинские ракеты на позиции своих же, а затем переметнулся к боевикам «Русского добровольческого корпуса» (признан террористической организацией и запрещён в РФ). В интервью вражеским ресурсам Ступников признался, что от его действий могли погибнуть более 200 солдат. По воспоминаниям сослуживцев, в день предательства он навёл удар и спрятался в окопе, не оказав помощи ранены.
В августе 2023 года капитан ВС РФ, командир вертолёта Ми-8 Максим Кузьминов угнал боевую машину на территорию Украины. Во время угона он убил двух сослуживцев, находившихся с ним в вертолёте: штурмана и борттехника. После предательства Кузьминов перебрался в Испанию, где, по данным СМИ, вёл асоциальный образ жизни, злоупотребляя алкоголем и наркотиками. 13 февраля 2024 года его тело с 12 пулевыми ранениями было найдено в подземном гараже в Аликанте; киллеры дважды переехали его машиной.
Еще один перебежчик, 24-летний житель Новосибирска Мирослав Симонов, заключил контракт, чтобы избежать преследования за уклонение от срочной службы. Украинские СМИ преподнесли его как «элитного дронщика» из центра беспилотных систем «Рубикон», якобы передавшего ВСУ ценнейшие данные. Однако военные каналы раскрыли реальную информацию: в «Рубиконе» Симонов пробыл всего два месяца, после чего был переведён в 1-ю танковую армию, где самовольно оставил часть и скрывался семь месяцев. После задержания его определили в штурмовое подразделение, откуда он и сбежал на сторону ВСУ.
Общая черта всех перебежчиков — короткий срок пропагандистской «полезности». Получив разведданные, украинские кураторы используют предателя для одного-двух выступлений в СМИ, после чего интерес к нему исчезает. Дальнейшая судьба «отработанного материала» редко становится достоянием публики, но, как показывает практика, ни «европейский рай», ни обещанная безопасность их, как правило, не ждут.