В Хабаровске школьникам объяснили, как защитить «умный дом»

В школах Хабаровска продолжается проект «Цифровой ликбез» — на занятиях детям рассказывают, как безопасно пользоваться современными технологиями дома. Уроки проходят в рамках президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по инициативе Владимира Путина, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Очередное занятие прошло в школе № 35 для семиклассников. Ребятам объяснили, как устроен «умный дом» — от голосовых помощников до систем видеонаблюдения — и почему даже такие удобные технологии могут стать уязвимыми, если не соблюдать элементарные правила безопасности.
Основой урока стали обучающие ролики, подготовленные специалистами «Лаборатории Касперского». В них простым языком разбираются реальные ситуации — например, как злоумышленники могут получить доступ к устройствам или почему нельзя доверять незнакомым командам и ссылкам.
Перед школьниками выступил представитель краевого министерства цифрового развития Евгений Дурновцев. Он рассказал, как защитить домашние устройства, зачем нужны сложные пароли и почему важно внимательно относиться даже к привычным цифровым помощникам.
Организаторы отмечают, что такие занятия помогают формировать у подростков правильные привычки — не на словах, а через живой диалог и практические примеры. В итоге дети начинают лучше понимать, как защитить не только свои гаджеты, но и личные данные всей семьи.
Цикл занятий с материалами от «Лаборатории Касперского» продлится до 3 мая, после чего школьников ждут новые темы от «Ростелекома». Проект «Цифровой ликбез» реализуется при поддержке федеральных ведомств и крупных IT-компаний, объединяя усилия государства и бизнеса для повышения цифровой грамотности по всей стране.